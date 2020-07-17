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أخبار العالم

اندلاع حريق هائل في أحد أسواق العاصمة الإيرانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:10 ص
حريق في سوق بطهران
حريق في سوق بطهران
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أحمد محرم
ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" الإيراني المعارض أن حريقًا هائلا نشب في سوق بالعاصمة الإيرانية طهران، بعدما اندلع أول الأمر في متجر لبيع الأحذية.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام محلية في إيران بأن الحرس الثوري اعتقل عددًا كبيرًا من المتظاهرين في مدينة مشهد، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات شبكة الإنترنت عن محافظة خوزستان. 


ومساء الخميس، خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، طالب المتظاهرون خلالها برحيل النظام، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص على المحتجين لتفريقهم، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ووفقا لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، فقد بدأت المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصدور أحكام الإعدام ضد المتظاهرين المعتقلين.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء ومطاردة المحتجين في محاولة لتفريق المظاهرة.
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