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مرأة

يهدد بتلف القلب.. هذا ما يسببه فيروس كورونا بالجسم بعد التعافي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكن أن يسبب فيروس كورونا  COVID-19 مرضًا حادًا قد يستغرق أسابيع للتغلب عليه حتى بعد النجاة من العدوى الأولية ويعاني بعض الأشخاص من أعراض مستمرة بعد التعافي

ووفقا لموقع healthline، بعد 6 أشهر من تحديد المرض لأول مرة، يتعرف الخبراء على آثاره على المدى الطويل والمرض يمكن أن يتسبب في تلف القلب، ومشاكل عصبية تشمل السكتة الدماغية، وتلف الرئة.

ويعاني مرضى كورونا بعد الشفاء منه من ضباب الدماغ والإرهاق وصعوبة التركيز لذلك يجب النظر بجدية لأنه قد يكون متلازمة ما بعد الفيروس المرتبطة بـCOVID-19.

أكد العلماء على وجود تشوهات موثقة في جهازك العصبي، والمناعة، والأيض وآلم في الجسم لدى المتعافين من فيروس كورونا المستجد لذلك يجب الالتزام بالراحة التامة واستشارة الاطباء. 

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