150 ألف جنيه تبرعا من الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية لمعالجة آثار كورونا

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف ورئيس غرفة الإسماعيلية ، إن الغرفة التجارية بالإسماعيلية بعد موافقة وزيرة التجارة والصناعة ستقدم تبرعا بـ150 ألف جنيه لمحافظة الإسماعيلية. التجاريةجنيه





واضاف أن التبرع بهدف الرعاية الاجتماعية والصحية في إطار مشاركة الغرفة في القضاء على فيروس كورونا .





وأضاف أن مجلس الإدارة من المقرر أن يجتمع مساء الاثنين المقبل مع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة ـ محافظ الإسماعيلية ـ لتقديم شيك التبرع ودرع الغرفة التجارية.





مشيرا الي ان تقدير لجهود المحافظة واجهزتها التنفيذية والصحة والتضامن الاجتماعي والأمن ، في مواجهة جائحه كورونا منذ الأيام الأولى وتحقيق اعلى معدلات الأمان للمواطنين.





لافتا الي تصنيف المحافظة بأنها من أقل محافظات مصر في أعداد المصابين بالفيروس.





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