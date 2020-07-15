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محافظات

تعرف على شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:24 م
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب
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انجي هيبة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن قبول دفعة جديدة من أبناء محافظات القناة الحاصلين على الشهادة الاعدادية للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى.


وأكد بيان الشركة، ان المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، كائنة بمحافظات ( القاهرة _البحيرة _ المنوفية).


وقالت مصادر رسمية لصدي البلد، ان شروط التقدم هي الا يقل مجموع الطالب عن ٢٥٠ درجة في الشهادة الاعدادية وأن الأولوية للأعلى مجموعا من المتقدمين، وألا يزيد سن الطالب المتقدم في اول اكتوبر ٢٠٢٠ عن ١٨ عاما.


وتابعت ان من ضمن الشروط ان يكون الطالب لائقا طبيا وان يجتاز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية والتي ستعقد في المدرسة وأن يكون سكن الطالب بنفس النطاق الجغرافي للمدرسة.

  
وأعلنت الشركة من خلال رابط التقدم الشروط على ان يتم استيفاء بيانات نموذج التقديم عبر اللينك التالي 
http://www.gcwc.com.eg/School/enrollment
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