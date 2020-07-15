مرشح جديد لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية في اليوم الخامس للتقدم بالأوراق

كشفت مصادر في محكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، عن تقدم مرشح جديد بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، اليوم الاربعاء.





وقالت المصادر ان المرشح هو مهندس متقاعد يدعي احمد محمد غريب عبد العظيم.





وأوضحت المصادر أن المرشحين الذين تقدموا باوراقهم بشكل رسمي امس الثلاثاء، هم رمضان امام علي غنيم فردي مستقل موظف بالمعاش، نصار حسن ابراهيم محمد فوزي مامور ضرائب، رضا عبد المطلب عبد الحافظ علي" لواء شرطة سابق".





واشارت المصادر الرسمية لـ صدي البلد إلى أنهم تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردي المستقل.





ويصل بذلك عدد المتقدمين رسميا لخوض انتخابات الشيوخ ٦ مرشحين، جميعهم يتنافسون علي الفوز بالمقعد الفردي المستقل.





واشارت المصادر الي ان حزب مستقبل وطن دفع باللواء عادل عبدالغني مساعد وزير الداخلية، وشقيق البرلماني الراحل صلاح عبدالغني، كما تقدم رسميا محسن قرقر مدير العلاقات العامة بمستشفى جامعة قناة السويس.