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أخبار البلد

كورونا ينال منهم.. وزراء ومسئولون أفارقة خضعوا للحجر الصحي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:02 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

يواصل  فيروس كورونا المستجد انتشاره فى العالم كله مستهدفا الجميع دون تمييز بين إحدى فمنذ بدايته استطاع كوفيد 19 النيل من وزراء ومسؤولين فى أفريقيا، حيث كان آخر هؤلاء إصابة جويدي مانتاش وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا بالفيروس.

الإصابة ثم العزل الصحي هكذا يفعل في  فيروس كورونا المستجد بالمسؤليين حيث أن جويدي مانتاش وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا وزوجته يخضعان للعزل حاليا.

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لم يكن مانتاش الوزير الأول فى أفريقيا المصاب بفيروس كورونا المستجد ففى غانا المصائب لا تأتى فرادى حيث أعلنت هذه الدولة الأفريقية فى وقت سابق خضوع رئيس البلاد نانا أكوفو أدو لعزل ذاتي لمدة 14 يوما، بعد الكشف عن إصابة أحد من محيطه بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان رسمي أن"نتائج فحوص الرئيس سلبية، وقد اختار إجراء العزل الذاتي، للرفع من مستوى الحذر"، مشيرا إلى أنه "سيواصل العمل خلال هذه الفترة طبقا لبروتوكول الأمن الخاص بكوفيد 19".

وبعد ثلاث أيام من إعلان دخول رئيس غانا للعزل الذاتى تم الإعلان عن إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أعلنت غانا أيضا إصابة كل من وزير الصحة، ووزير إعادة التأهيل الجهوي.

أما بالنسبة السنغال ففى 16 يونيو تم الإعلان عن إصابة وزير الداخلية السنغالي علي نغوي انجاي بفيروس كورونا المستجد، وعليه دخل الوزير العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وفى 8 يونيو  أعلنت وسائل إعلام محلية فى غينيا إصابة وزير الصحة الغيني ريمي لاما، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد خضوعه للكشف عن الفيروس، حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وقال لاما عبر تدوينة له وفقا لوسائل الإعلام المحلية، إن طبيعة الوظيفة، تجعل قطاع الصحة والعاملين به، في طليعة الصفوف "لمجابهة هذا الوباء".

يذكر أنه كانت مجموعة دول أفريقيا أعلنت عن خضوع وزراء  لديهم للحجر الصحى نتيجة مخالطة أحد المصابين مثل وزير الصحة فى موريتانيا، وإصابة وزير وزير الدولة للنقل والبنى التحتية فى السودان بـ فيروس كورونا المستجد .

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