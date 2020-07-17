بسبب تلاعب.. إحالة 4 مسئولين بجمعية أبيج بكفر الزيات للتحقيق

اصدر المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم توجيهاته باحاله ٤ مسئولين للتحقيق بجمعية ابيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشئون القانونية والرقابة الإدارية عقب اكتشاف عجز قدرة ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة باجمالى مبلغ ٥٧٨ الف و٣٣٤ جنية وتصل إلى ٧٢٤ الف و١٦٠ جنية بالسعر الحر .

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وكشف وكيل وزارة الغربية انه بمتابعة اعمال الجمعيات الزراعية اثناء الجرد السنوي للسنه المالية المنتهية في 30يونيو 2020وبالمرور علي الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات ، حيث تم فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الاسمده تبين الاتي

الرصيد الدفتري بالجمعيه 2335شيكاره يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335شيكاره واجمالي مبلغ الاسمده العجز تصل بالسعر المدعم 578ألف و334جنيه وتصل لمبلغ 724ألف و160جنيه بالسعر الحر

علما بإن الاسمدة الازوتية (يوريا –نترات)من الاسمده المدعمة ويتم صرفها بناءا علي الحصر المعد من قبل الجمعيه الزراعية بعد ادخاله علي منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحةونوع المحصول المنزرع ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية .





أضاف المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة أنه بمراجعة يوميات صرف الاسمده بالجمعية تبين ان آخر يومية صرف تمت بتاريخ 6يوليو 2020بعدد166شيكاره يوريا ومثبته بسجل 44مخازن والخزينة وتلاحظ ايضا انه يوجد طرف امين الخزينة ايصالات صرف اسمده من ماكينة الصرف الآلي وتبلغ عدد 499 شيكاره ولم يتم ادراج هذة الكميات بيوميات الصرف ولم يتم استخراج ايصالات (7جمعيات) بها ولم تدرج بسجل الخزينة ولم يتم التنزيل من سجل 44مخازن وهذه الكميات من ضمن كميات العجز المثبتة سابقا.





أشار زايد أن المخالفات المذكورة المسؤل عنها كلا من أمين المخازن السيد ع ك م والسيد ھ إ ع رئيس الوحدة والسيد ع م ر امين الخزينة والسيدة غ ي ح مفتش تعاون بادارة تعاون كفرالزيات والذي تبين انه ثابت من سجل الزيارات بالجمعية انها قامت بزيارة الجمعيه بصفة منتظمة ابتداءا من شهر يوليو 2019حتي 5يوليو 2020حيث انها مسؤلة عن مراجعة عمليات صرف الاسمده واعمال الخزينة وجرد المخازن





وتبين خلال التحقيق في الواقعة بشهادة الساده المسؤلين السابق ذكرهم قام السيد إ ع ف رئيس مجلس ادارة الجمعية بالإتصال تليفونيا مع ھ إ ع رئيس الوحدة والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية وقد أقر انه لم يحضر لأنه المسؤل الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسؤل الفعلي عن العجز وانه سوف يسدد ثمن العجز بالاسمدة امام الحاضرين





أكد وكيل الوزارة انه تم احالة المخالفين للادارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم

شدد سيادته علي تكثيف المتابعة المستمرة لاعمال صرف الاسمده بجميع جمعيات المحافظة وارسال بيان يومي للمديرية بالارصده في المخازن وجميع اعمال الجمعيات كافة