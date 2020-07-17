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أخبار العالم

اتخذ شرفتها ملجأ لمراقبتها.. شاب فلسطينى يتسلق المشفى ليطمئن على والدته المصابة بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:33 م
الشاب الفلسطينى و
الشاب الفلسطينى و والدته
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شيماء عبد السلام
لم ينس من تحملت بكاءه وهو طفل، لم ينس سهر الليالى التى قضتها من أجله ، لم ينسى راحتها التى ضحت بها ، إتخذ شرفة غرفتها بالمشفى ملجأ له بعد إصابتها بالفيروس اللعين ، ظل يراقبها ويراقبها كما راقبته فى طفولته وفى نومه.


 كيف كان شعوره عندما يرى أمه ولا يستطيع لمسها ومؤازرتها فى مرضها ، كان ينظر لها من خلف الشرفة وعيناه تملأوها الدموع على الرغم من الإبتسامة الراضية التى حلت وجه والدته  ، تسلق المبنى حتى وصل لغرفتها ، حينها كان شعوره كشعور أى شاب بار بأمه لهذه الدرجة فبالتأكيد أراد إحتضانها وإدخالها بين ضلوعه حتى تشعر بوجود فلذة كبدها.



وبالرغم من إنتظارها كثيرًا إلا أنها رحلت وأخذت معها جزء من قلب هذا الشاب معها ، رحلت وتركت له البسمة من وراء الشرفة ، بسبب ذاك الفيروس اللعين الذى أخد مننا أحبائنا .

حيث انتشر على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لشاب فلسطينى تسلق المشفى التى حُجزت به والدته إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الخليل بفلسطين .

وتأثر رواد فيسبوك بهذا المشهد الذى يعكس كم المعاناة والحزن التى عاناهما هذا الشاب بعد الإعلان عن وفاة والدته .
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