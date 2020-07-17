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أخبار العالم

6 وفيات .. فلسطين تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:09 م
فلسطين تسجيل ٦ وفيات
فلسطين تسجيل ٦ وفيات و٤٣٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 وفيات و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 179 حالة تعافٍ، بينها 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

واشارت الصحة الى ان طواقمها اجرت 4246 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها.

وجاءت احصائيات الاصابات وتوزيعها بحسب الصحة:

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7334

- عدد حالات التعافي: 1666

- عدد حالات الوفاة: 55

• تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (87): مدينة القدس 87.

محافظة رام الله والبيرة (5): مدينة رام الله 2، جفنا 1، مخيم الجلزون 2.

محافظة الخليل (319): مدينة الخليل 155، حلحول 9، بيت أولا 1، يطا 12، بني نعيم 42، دورا 12، الظاهرية 4، بيت أمر 1، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، سعير 1، مخيم العروب 2، مخيم الفوار 7، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 2، خاراس 2، إذنا 51.

محافظة سلفيت (4): رافات 3، سلفيت 1.

محافظة جنين (4): قباطية 1، ميثلون 1، كفر دان 1، أم التوت 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 2، دير الحطب 4، صرة 1.

محافظة أريحا والأغوار (6): أريحا 6

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 1، جيت 1

محافظة طوباس (5): طوباس 4، الفارعة 1
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