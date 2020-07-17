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أخبار العالم

سوريا تتعرض لزلزالين متتالين بقوة 4 ريختر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:30 م
سوريا تتعرض لزلزالين
سوريا تتعرض لزلزالين متتالين
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محمود نوفل
تعرضت شمال شرق مدينة دير الزور وشرق مدينة الميادين في سوريا لــ هزتان أرضيتان بقوة (4.2) و (4.1) درجة على مقياس ريختر .

وبيًن المركز الوطني للزلازل السوري في بيان له اليوم  أنه تم تسجيل  هزتين أرضيتين بقوة 4.2 و4.1 على مقياس ريختر حدثتا عند الساعة الواحدة وثلاث وثلاثين دقيقة والواحدة وإحدى وخمسين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلي للدولة السورية .

وأوضح المركز ان الهزة الأولي وقعت علي  مسافة 49 كم شمال شرق مدينة دير الزور والثانية مسافة 62 كم شرق مدينة الميادين"
.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للزلازل أعلن في الرابع عشر من يوليو الجاري وقوع هزة أرضية متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على مسافة 70 كيلومترا جنوب مدينة الحسكة سبقتها هزة أرضية ضربت في السابع من الشهر الجاري على بعد 45 كم شمال شرق مدينة دير الزور بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
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