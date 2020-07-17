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رياضة

راموس يهدي الدوري الاسباني لضحايا فيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:14 م
راموس
راموس
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عبدالله هشام
أهدي سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بطولة الدورى الاسباني الـ 34 في تاريخ النادي الملكي لضحايا انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وكتب راموس عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: هذا الدوري مميز، أنا فخور جدا بهذا اللقب، لأن النصر، في كرة القدم وفي الحياة، يأتي على هذا النحو: القتال معًا حتى النهاية. 

وأكمل راموس: خالص التعازي للذين ماتوا أو فقدوا أحباءهم بسبب الفيروس اللعين ،  لقد ذهبوا ، لكنهم باقون في اذهاننا ، سيكونوا دائما كذلك ،إنها تناسبك.

وأوضح: لقب الليجا هذا خاص للغاية أنا فخور جدا بهذا اللقب ، لأن النصر ، في كرة القدم وفي الحياة ، يأتي من القتال معًا حتى النهاية ، أود على وجه الخصوص أن أتذكر جميع مؤيدينا الذين توفوا أو فقدوا أحباءهم بسبب هذا الفيروس الرهيب. لقد ذهبوا لكنهم معنا، سيكونون دائمًا معنا. هذه لك.

جدير بالذكر ان فريق ريال مدريد استغل تعثر منافسه وغريمه التقليدي برشلونة وخطف لقب بطولة الدورى الاسباني بعد الفوز علي فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري.
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