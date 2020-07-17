من أجل متحدي الإعاقة .. تعاون بين دار الكتب المصرية وجايكا

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، فى الدورة التدريبية الثالثة لإعداد المدربين وتدريبهم على استخدام برنامج (ديزى)، التى تعقدها وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، وذلك عبر الإنترنت، بداية من الأسبوع القادم.





تأتى هذه الدورة فى إطار مشروع التعاون الفنى لإتاحة المعلومات لذوي الإعاقة البصرية بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ووكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، ووزارة الإتصالات، ومكتبة الأسكندرية، بهدف إعداد مجموعة من الشباب المتطوعين على تحويل الكتب المطبوعة إلى كتب ناطقة، وذلك لتيسير الإطلاع على الكتب لمتحدى الإعاقة البصرية بإختلاف درجة الإعاقة، ودعمًا من الأطراف المشاركة فى المشروع للطلبة والباحثين والمثقفين والمهتمين منهم، ودفعًا لهم على طريق طلب العلم والثقافة.





ويأتى مشروع التعاون الدولى هذا فى إطار توجه الدولة المصرية نحو رعاية متحدى الإعاقة، وجهود وزارة الثقافة المخلصة والمستمرة فى هذا الإطار، حيث قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بإفتتاح مكتبة المكفوفين، ضمن القاعات المطورة بمبنى دار الكتب المصرية بكورنيش النيل، فى 25/3/2018.





وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية فى هذه الدورة بعدد ثمانية متدربين، إلى جانب المتدربين من وزارة الإتصالات، ومكتبة الأسكندرية، وينقسم المشاركون إلى أربع مجموعات، وتتلقى كل مجموعة منهم الدورة التدريبية خلال إحدى الفترات التالية: من 19 إلى 26 يوليو 2020، ومن 9 إلى 13 أغسطس 2020، ومن 23 إلى 27 أغسطس 2020، ومن 6 إلى 10 سبتمبر 2020، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.



