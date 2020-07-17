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حوادث

إصابة طفل وشقيقته في حادث انقلاب توك توك بكفر الزيات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:32 م
الطفل
الطفل
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احمد علي
شهدت شوارع كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة اصابه  طفل وشقيقته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب توك توك وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرر المحضر الللازم وتم رفع آثار الواقعة .


كان  اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات ببلاغ الأهالى بوقوع حادث انقلاب توك توك وإصابة الطفل "ياسين عمر خاطر وشقيقتة "خديجة" أثناء جلوسهم أمام منزلهم وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب التوك توك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق اثناء قيامة بالسباق مع سائق توك توك آخر .
مما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
إصابة طفل وشقيقته في حادث انقلاب توك توك بكفر الزيات
إصابة طفل وشقيقته في حادث انقلاب توك توك بكفر الزيات
إصابة طفل وشقيقته في حادث انقلاب توك توك بكفر الزيات
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