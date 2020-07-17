إصابة طفل وشقيقته في حادث انقلاب توك توك بكفر الزيات

شهدت شوارع كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة اصابه طفل وشقيقته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب توك توك وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرر المحضر الللازم وتم رفع آثار الواقعة .





اقرا ايضا| اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالغربية تستقبل أوراق تقديم 11 مرشحا





كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات ببلاغ الأهالى بوقوع حادث انقلاب توك توك وإصابة الطفل "ياسين عمر خاطر وشقيقتة "خديجة" أثناء جلوسهم أمام منزلهم وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب التوك توك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق اثناء قيامة بالسباق مع سائق توك توك آخر .

مما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم .





كما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.



