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فن

كانت بتفرح بـ الكومنتس.. رجاء الجداوي تعود لـ إنستجرام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:19 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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سعيد فراج - محمد نحلة
استخدمت روضة الهندي - حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على انستجرام، لتعود به إلى متابعيها وتتفاعل من خلاله بعد أيام من وفاتها.
 

وكتبت حفيدة رجاء الجداوي، عبر حساب جدتها قائلة: «أنَّا كانت بتحب الــ instagram قوي و كانت بتفرح بالكومنتس و تقول لنا شوفو نزلت ايه و الناس الجميلة بتقول ايه و و احنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا اننا نفضل ننزل صورها علي طول و مانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوه و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهارده للاسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس اكيد هي لو حاسه بينا هتكون فرحانه قوي». 

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، فجر الأحد 5 يوليو، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها وذلك خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في يوم 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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