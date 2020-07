كانت بتفرح بـ الكومنتس.. رجاء الجداوي تعود لـ إنستجرام

View this post on Instagram

أنَّا كانت بتحب الinstagram قوي و كانت بتفرح بالكومنتس و تقول لنا شوفو نزلت ايه و الناس الجميلة بتقول ايه و و احنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا اننا نفضل ننزل صورها علي طول و مانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوه و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهارده للاسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس اكيد هي لو حاسه بينا هتكون فرحانه قوي أميرة و روضة