بعد حكم حبس محمد رمضان.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر





اقرأ أيضا | بعد الحكم بحبسه.. أزمات في حياة محمد رمضان







وتابع أشرف أبو اليسر : «أنا بأشكر كل الناس اللي تفهمت الموضوع وساندتي والصحافة والإعلام وانا منتظر احكام القضاء وان شاء الله الموضوع يكمل للأخر»، مشيرًا إلى أنه لم يشك لحظة في نزاهة القضاء المصري سواء في حياته العسكرية، أو بعد خروجه من القوات الجوية.





وأكد أبو اليسر، أنه يطمئن في أي قضية بيد القامات المصرية، متوجهًا بالشكر أيضًا إلى وزارة الطيران المصري التي اتخذت القرار الصائب بداية من الواقعة، مؤكدًا على دور الجيش القوي، الذي يتفهمه لأنه في الأساس رجل عسكري.





وتم فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله وإنهاء مسيرته المهنية بعدما طلب رمضان التقاط صورة تذكارية داخل كابينة القيادة لكنه قام بتصوير مقطع فيديو، وصدر حكم لصالح الطيار المفصول قضت به المحكمة بحبس محمد رمضان.

يذكر أن احدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامي.





تعليق الطيار المفصول أشرف ابو اليسر عقب الحكم بحبس محمد رمضان شاهد تعليق الطيار المفصول أشرف ابو اليسر عقب الحكم بحبس محمد رمضان تم النشر بواسطة ‏صدى البلد‏ في الجمعة، ١٧ يوليو ٢٠٢٠