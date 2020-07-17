بعد الحكم بحبسه.. أزمات في حياة محمد رمضان

رمضان والطيار المفصول

لعل تلك الأزمة هي الأصعب في تاريخ محمد رمضان، حيث تم فصل الطيار محمد أبو اليسر، بشكل نهائي بعدما التقط رمضان فيديو داخل الكبينة وهو يقود الطائرة وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي برغم وعوده للكابتن بعدم نشره.

ولم يكتف رمضان بذلك بل واصل إشعال أزمته مع الطيار المفصول كابتن أشرف أبو اليسر ونشر من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديدا يسخر فيه من أزمته مع الكابتن.





ظهر رمضان في الفيديو داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".





ونشر محمد رمضان، فيديو له، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.





يقول مقطع الأغنية: "بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش ف جبنا فلوس.. بس الثقة ف الله أغلى من أي كنوز.. عشنا وشوفنا المر ومـ الدنيا اتعلمنا دروس.. ي إما تموت وانت بتحارب؛ يا تعيش تندب الحظوظ".





وجاء هذا الفيديو بعد ما نفى الكابتن المفصول، طلبه أموالًا من محمد رمضان كما ادعى من خلال فيديو له، أنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه كتعويض.





كما وضع الفنان محمد رمضان، نفسه في مأزق كبير، عندما قال من خلال الفيديو الذي قام بنشره مؤخرًا: "الكابتن كان باقي له 3 سنين ونص في الخدمة.. يعملوا 9 ونص مليون جنيه، لو ترضوا إني أدفعهم له؛ هعمل كده" وكان الرد من الجمهور أن يقوم بدفع هذه الأموال، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو.





اقرأ أيضًا: