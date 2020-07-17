كوتينيو يتوسل لإدارة ليفربول من أجل العودة لصفوف الفريق

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني يرغب بشدة في العودة لفريقه السابق ليفربول الإنجليزي.





وذكر كيفن بالمر الصحفي المقرب لنادي ليفربول أن برشلونة عرض لاعبه كوتينيو للبيع لأي من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية.





وأشار إلى أن نادي برشلونة قدر ثمن خروج كوتينيو على سبيل الإعارة لأي من الأندية مقابل 9 مليون يورو.





وأكد أن كوتينيو يتوسل لإدارة ناديه القديم ليفربول من أجل إعادته مرة أخرى لصفوف الفريق.



