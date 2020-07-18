انكماش اقتصاد روسيا بنسبة 6.4% في يونيو

كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 6.4 % في يونيو مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وذلك في أعقاب تباطؤ أكبر بقراءة معدلة عند 10.7 بالمئة في مايو عندما كانت البلاد في إغلاق جزئي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقالت وزارة الاقتصاد إن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثاني من العام، عندما قوضت القيود الصحية النشاط الاقتصادي، بنسبة 9.6 % على اساس سنوي بعد نمو 1.6% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع الربع الأول من 2019.





وكانت تتوقع في السابق انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 9.5 % في الربع الثاني.





وقالت بولينا كريوتشكوفا نائبة وزير الاقتصاد في بيان ”العامل الأساسي لتعافي النشاط الاقتصادي في يونيو هو مواصلة رفع قيود العزل، وهو ما كان له أكبر الأثر الإيجابي على السوق“.





ولم تعط الوزارة رقما للناتج المحلي الإجمالي في الستة أشهر الأولى من 2020.



