AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انكماش اقتصاد روسيا بنسبة 6.4% في يونيو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 6.4 % في يونيو مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وذلك في أعقاب تباطؤ أكبر بقراءة معدلة عند 10.7 بالمئة في مايو عندما كانت البلاد في إغلاق جزئي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقالت وزارة الاقتصاد إن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثاني من العام، عندما قوضت القيود الصحية النشاط الاقتصادي، بنسبة 9.6 % على اساس سنوي بعد نمو 1.6% في الفترة من يناير  إلى مارس  مقارنة مع الربع الأول من 2019.

وكانت تتوقع في السابق انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 9.5 % في الربع الثاني.

وقالت بولينا كريوتشكوفا نائبة وزير الاقتصاد في بيان ”العامل الأساسي لتعافي النشاط الاقتصادي في يونيو  هو مواصلة رفع قيود العزل، وهو ما كان له أكبر الأثر الإيجابي على السوق“.

ولم تعط الوزارة رقما للناتج المحلي الإجمالي في الستة أشهر الأولى من 2020.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 5% في 2020 بأكملها. ونطاق البنك المركزي للتراجع بين 4% و6%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد منطقة اليورو يهوي بأكبر وتيرة على الإطلاق في الربع الأول بسبب كورونا

الاقتصاد الياباني يسجل انكماشا تاريخيا بسبب كورونا

وزيرة التخطيط تعلن تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

البنك المركزي: إسبانيا تتجه إلى أسوأ ركود اقتصادي

المركزي الإماراتي يتوقع انكماش الاقتصاد غير النفطي بـ 4.1%

بسبب الإغلاق.. صندوق النقد: انكماش الاقتصاد الأمريكي قد يفوق المتوقع بالربع الثانى

ترشيحاتنا

الغرغرة بدل التحليل.. ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لكشف كورونا في 15 دقيقة

أحمد سعد: خناقة شيرين وحسام حبيب مصطنعة

تريند الزمن الجميل.. حكاية «بوسة» في نهار رمضان بين كمال الشناوي وكاميليا

دعم مادي لشراء أجهزة لاب توب شخصية .. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور ينفي الانسحاب من الدوري.. نجم الأهلي يرفض هجوم لاعب الزمالك على الخطيب

على يخت وسط البحر.. شاهد أحدث صور لـ كريستيانو رونالدو وصديقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل