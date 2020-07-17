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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقى مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بنائب وزير الثقافة البيلاروسي نيابة عن وزير الثقافة الذى تواجد في مهمة خارج البلاد، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المصري المرافق للوزير.


ومن جانبه، رحب نائب وزير الثقافة البيلاروسي بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلى حرص وزير الثقافة البيلاروسي على استقبالهم لكن وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية حال دون ذلك.

وأشاد نائب الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والآثار.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي عمل لقاءات ومباحثات على المستوي الفني لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات في مجال العمل الأثري وتدريب العاملين.

وعقب ذلك، اصطحب نائب وزير الثقافة، الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له في جولة لزيارة متحف التاريخ القومي ببيلاروسيا، حيث تفقد خلالها الوزير والوفد قاعات المتحف والقطع المعروضة به من أيقونات وعملات أثرية.

جدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار فى زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.
وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
وزير السياحة والآثار يزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
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