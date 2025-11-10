طوابير وزحام.. توافد الناخبين علي لجان الاقتراع بالإسكندرية (بالصور)

انطلق منذ قليل ماراثون التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية والتي تضم خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل اول وثاني والمنتزة اول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي

وتستقبل ب 4.4 ملايين ناخباً ممن لهم حق التصويت في 316 مقراً و558 لجنة فرعية

ويتنافس المرشحون علي 15مقعدا فرديا بالإضافة إلي نظام القوائم في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 عن دوائر محافظة الإسكندرية في 5 دوائر انتخابية، للنظام الفردي، حيث تضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية تشمل الدخيلة، محرم بك، الرمل أول وثان، المنتزه أول وثان، سيدي جابر وباب شرق، والعطارين والمنشية ووسط.

ويتنافس المرشحون على 15 مقعدًا فرديًا، في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، بـ 5 دوائر انتخابية على مستوى الاسكندرية.

واعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة؛ بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.

وتضمنت الخطة تسخير كافة الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل، والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، والمواقف التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خلال فترة الانتخابات.

ويتم ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن، كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات، ويتابع انتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن.

وكانت قد أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجري اليوم 10 نوفمبر و غدا 11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية في تصريح سابق له ، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا لهم حق التصويت.

وأكد المحافظ أنه وجّه رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب إلى رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيط اللجان، وإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة لضمان جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، مشددًا على تشكيل غرف عمليات بالأحياء تعمل على مدار الساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة أي مطالب أو بلاغات طارئة.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية، مع التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء والطوارئ للتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة ومولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المقار الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية باللجان.

كما وجّه المحافظ إلى توفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي الهمم، وتخصيص كراسٍ متحركة لتسهيل تحركهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني. وفي السياق ذاته، كلف المحافظ هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتيسير انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، كما وجّه مديرية الأوقاف بتنفيذ برامج توعية حول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية.

وشدد المحافظ على مراجعة إجراءات السلامة والتأمين بالمقار الانتخابية بالتعاون مع الحماية المدنية، ومتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس من خلال مديرية الزراعة، إلى جانب تكليف جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق خلال فترة الانتخابات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الانتهاء أمس من جميع أعمال النظافة العامة وصيانة المدارس المخصصة كمقار انتخابية، والتأكد من سلامة الكهرباء وطفايات الحريق وتجهيز الاستراحات وأماكن انتظار الناخبين. كما شدّد على التنسيق مع الأحياء لإزالة التعديات على أسوار المدارس، والاهتمام برفع علم مصر ومظهر المدارس بما يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أمس ، عن خطة المديرية لتأمين العملية الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتكليفات محافظ الإسكندرية، موضحًا أن غرفة العمليات بالمديرية ستنعقد على مدار الساعة للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ.

وأكد بدران استمرار العمل بجميع العيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ

، مشيرًا إلى تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف أنه تم تجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الانتخابية، إلى جانب توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم داخل المقار الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي كما وجّه بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية لأداء واجبهم الوطني في التصويت، دون التأثير على سير العمل.

وفي سياق مُتصل، أجرى محافظ الإسكندرية أمس جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من مقار اللجان الانتخابية بمختلف أحياء المحافظة، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية قبل انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري.

وخلال جولته، تابع المحافظ جاهزية المقار من حيث استكمال التجهيزات الفنية والإدارية، وتوفير جميع وسائل الراحة والتيسير على المواطنين، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة المرافق العامة والطرق المؤدية إلى اللجان، والتأكد من أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات، بما يضمن انسيابية الحركة وسهولة الوصول للناخبين.

كما وجّه الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار اليومين، والتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية والجهات الأمنية والصحية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مؤكدًا على أهمية توفير كراسي متحركة واستراحات مجهزة لكبار السن وذوي الهمم، وتهيئة بيئة لائقة لاستقبال المواطنين داخل المقار الانتخابية

فيما أكد المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن أعمال التطهير المستمرة بجميع المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها بمختلف أحياء المحافظة، حرصًا على الحفاظ على النظافة العامة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين.

وأشار "قنديل" إلى أن فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المواقع قبل وأثناء انطلاق العملية الانتخابية.