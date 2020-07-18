حبس شخص لحيازته كمية من الفودو والبودر المخدر في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدرى الفودو والبودر بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائى لفحصها واعداد تقريرمفصل عنها.





كما امرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم.









تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بعين شمس وبحوزته كمية من مخدرى الفودو والبودر بقصد الإتجار .





وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من إستهداف وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (1,225 كيلو جرام لمخدر الفودو - 12 جرام لمخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول).





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وكان قد