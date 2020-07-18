تحقيقات في اتهام الفنانة شيما عادل لـ لاعب الأهلي السابق بإنكار زواجهما وسرقتها

تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، مدرب عام نادي الانتاج الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكار زواجه منها.





وحررت الفنانة شيما عادل محضرا بقسم شرطة العجوزة، برقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم خلاله زوجها اللاعب محمد عبد الله بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، مضيفة في بلاغها أنها تزوجت من لاعب النادي الأهلي في وقت سابق، بمعرفة أهليتها، وخلال الفترة الآخيرة وقعت خلافات بينهما.





وذكرت شيما عادل في بلاغها، أن يوم الواقعة، توجه عبد الله إليها وتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ثم سرق جواز السفر الخاص بها، عقد الزواج، وبعض المتعلقات الخاصة بها.





وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من الفنانة شيما عادل، تتهم زوجها اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب العام بنادي الإنتاج الحربي حاليا، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



