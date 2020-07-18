AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحقيقات في اتهام الفنانة شيما عادل لـ لاعب الأهلي السابق بإنكار زواجهما وسرقتها

السبت 18/يوليه/2020 - 12:28 ص
الفنانة شيما عادل
الفنانة شيما عادل
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، مدرب عام نادي الانتاج الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكار زواجه منها.

وحررت الفنانة شيما عادل محضرا بقسم شرطة العجوزة، برقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم خلاله زوجها اللاعب محمد عبد الله بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، مضيفة في بلاغها أنها تزوجت من لاعب النادي الأهلي في وقت سابق، بمعرفة أهليتها، وخلال الفترة الآخيرة وقعت خلافات بينهما.

وذكرت شيما عادل في بلاغها، أن يوم الواقعة، توجه عبد الله إليها وتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ثم سرق جواز السفر الخاص بها، عقد الزواج، وبعض المتعلقات الخاصة بها.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من الفنانة شيما عادل، تتهم زوجها اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب العام بنادي الإنتاج الحربي حاليا، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاع صديقي عمر جابر: سنتهم اللاعب بالبلاغ الكاذب وسنطالبه برد الأموال

التفاصيل الكاملة لاعتداء أسرة مريضة بـ كورونا على أطباء بمستشفى كفر الشيخ العام

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة بعد المغرب لفك الكرب.. ردده حتى أذان العشاء

اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه

دعم مادي لشراء أجهزة لاب توب شخصية .. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب

أخبار الفن.. رد فعل محمد رمضان بعد الحكم بحبسه في قضية الطيار.. رجاء الجداوي تعود لانستجرام.. وحقيقة وفاة أميتاب باتشان

الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتخطى الـ 27 وخروجهم من المستشفيات

بعد تصديق السيسي.. اعرف ضوابط حماية بياناتك الشخصية بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل

بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى