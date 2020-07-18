"التسويق السياسي.. سيد المرحلة" بالصالون السياسي لحزب المؤتمر ببورسعيد

أصل الصالون السياسى لحزب المؤتمر ببورسعيد ندواته التوعوية للمواطنين ضمن سلسلة الندوات والفعاليات المستمرة بهدف توعية المواطنين سياسيا وإعداد كوادر سياسية وذلك تحت رعاية "وليد قوطة" مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد، والأمين العام للحزب ببورسعيد.

واستأنفت الندوات التثقيفية عن التسويق السياسي تحدث خلالها المحاضر ولاء زرمبه عن المفاهيم الأساسية للتسويق السياسي وتاريخ التسويق السياسي وظهوره والعلاقة بين التسويق السياسي والعملية الانتخابية وسط حضور مميز من الكوادر التنظيمية وأعضاء الحزب بالمحافظة.

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وأبتدر الندوة " ولاء زرمبه " من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للتسويق السياسي، وعرف التسويق السياسي على أنه مجموعة الانشطة السياسية التي تهدف للترويج لفكر مرشح أو حزب لإعتلاء منصب سياسي معين، أو بأنه نقل المعلومات والمواقف والأفكار من شخص أو حزب الى متلقين.

ثم أثار" زرمبه " عدد من الأسئلة المهمة، من شاكلة هل التسويق السياسي والانتخابي منهجين منفصلين، أم هما وجهين لعملة واحدة؟ ، وأوضح بأن التسويق السياسي مفهوم أوسع وأشمل من مفهومه الانتخابي، فعمليات التسويق السياسي تستمر الى ما بعد الانتخابات، وبالطبع فإن التسويق الانتخابي مسقوف بإعلان نتائج العملية الانتخابية. ويرى البعض الاخر أن المستفيدين من التسويق السياسي هم المرشحين، ومجموعة الاحزاب السيلسية

كما تم فتح حلقة نقاشية وباب الحوار خلال الندوة حول أفكار المرشح الانتخابى وشخصيته وانتمائه، كيفية خلق الوعى السياسي لدى المواطنين للمشاركة بالعملية الانتخابية .

وصرح" وليد قوطة " أن الحزب مستمر في تثقيف وتوعية الأعضاء بشكل مستمر وبمنهج علمي وتدريبات وورش عمل ومناقشات وجلسات من العصف الذهني، بهدف تأهيل كوادر تستطيع إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي

وأضاف "وليد قوطه " أن قوة الأحزاب تقاس من خلال كيانها التنظيمى وتواجدها على أرض الواقع فكلما عزز الحزب كيانه التنظيمى، تحول ليكون وجهة حقيقية لجميع الشخصيات

ووجه " قوطة " للشباب رسالة .. قائلا "سيبقى سؤال أمام كل ناخب خلال الفترة المقبلة من ينتخب من بين المرشحين"، حيث إن صوتك كناخب أمانة وطنية تضع على عاتقك مسؤولية اختيار المرشح الأفضل لشغل مقعده في المجلس، حيث إن الناخب عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة لأن صوته مع بقية أصوات الناخبين سيشكلون المجلس المقبل. وهذا التصويت سيرسم ملامح المجلس الجديد واتجاهاته السياسية والرقابية والتشريعية ، صوتك اليوم أمانة ومسؤولية، فلا تضيعه، وأعطه لمن يستحق بإرادتك الحرة وضميرك اليقظ... لا تمنح صوتك لمن استغل حاجتك بالرشاوى المادية والعينية، صوتك حق فلا تمنحه لمن يريد تغييب وعيك، وتزوير إرادتك وحقك فى اختيار من يمثلك .

وأشار قوطة ، أن التثقيف السياسي مرحلة من مراحل المشاركة السياسية تأتي بعد الاهتمام السياسي، فالمشاركة السياسية ارقي تعبير عن المواطنة وهى حق كفله الدستور للمواطن، وتأتي الندوة كسلسلة من ندوات الصالون السياسي لحزب المؤتمر .

واشاد المشاركون في الندوة بجهود الحزب في نشر التوعية والمعرفة السياسية ومنح المواطنين مساحة للتعبير عن رأيهم في قضايا الشان العام بكل حرية ودون قيود