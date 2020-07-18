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رياضة

متجاهلين فيروس كورونا.. جماهير ليدز تتجمع بالآلاف للاحتفال بصعود فريقها للدوري الإنجليزي..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تجمع الآلاف من مشجعي نادي ليدز يونايتد، للاحتفال بصعود فريقهم التاريخي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

واحتشد الآلاف من مشجعي فريق ليدز يونايتد أمام ملعب إيلاند رود معقل النادي، للاحتفال بعودتهم لمنافسات الدوري الإنجليزي، متجاهلين إجراءات التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد ليدز يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي مرة أخرى لأول مرة بعد غياب استمر 16 عامًا، بعد خسارة وست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين من المسابقة.

وكان مشجعو ليفربول قد احتشدوا أمام ملعب أنفيلد رود سابقًا، للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي، متجاهلين إجراءات التباعد الاجتماعي.
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