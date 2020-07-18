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أخبار البلد

بينهم 4 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 281 عاملا بالدقهلية

السبت 18/يوليه/2020 - 09:36 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 281 عاملا بينهم 4 من ذوى الهمم، من الذكور والإناث بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بواقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتم تسجيل 2092 راغب عمل  بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية. 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية بمبلغ 27 ألف جنيه لـ  8 حالات، حيث تم صرف ألفي جنيه منحة مواليد، و4 آلاف منحة رعاية صحية لعملية جراحية صغرى لعاملين، و5 آلاف جنيه عملية جراحية كبرى لعامل، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، فضلا عن صرف 6 آلاف 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى، وتم تسجيل 120 عاملا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أحمد القللى، أنه تم تلقى 27 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 23 فردية و 4 جماعية، وتمت تسوية جميعها وديًا.

وأشار إلي أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد بالمنشآت، وذلك من خلال التفتيش علي 452 منشأة بحملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية وتم التأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخلها، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حفاظًا علي العاملين من انتشار الفيروس.

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