نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها في السطور الآتية..





الصحة





الكلى من أهم الأعضاء الأساسية في جسمك، حيث تعمل على إزالة الفضلات من الدم وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، لذلك من أجل الحفاظ على عمل الكليتين بسلاسة، يجب عليك تضمين الخضار في نظامك الغذائي الجيد لكليتك.

وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليك أهم الخضراوات الواجب تناولها لصحة الكلى: - القرنبيط القرنبيط هو من الخضراوات التي تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، ويتميز باحتوائه على حمض الفوليك والألياف التي تساعد على تنظف الكلى وتقويها.









تعتبر دهون الأرجل مشكلة مقلقة لكثير من النساء، المعرضات لاكتساب الدهون الزائدة في منطقة الرجل والفخذ، اعتمادًا على نوع الجسم المحدد، تميل معظم النساء إلى زيادة الوزن في منطقة الفخذ، وهذا يؤدي إلى ظهور السيلوليت وهو علامة على نمط حياة غير صحي أيضًا.

لذلك يجب التخلص من هذه الدهون بطريقة صحية، حيث كشف موقع "boldsky" أهم الخطوات الواجب اتباعها للتخلص من الدهون الزائدة:

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المرأة