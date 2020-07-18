لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

الكلى من أهم الأعضاء الأساسية في جسمك، حيث تعمل على إزالة الفضلات من الدم وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، لذلك من أجل الحفاظ على عمل الكليتين بسلاسة، يجب عليك تضمين الخضار في نظامك الغذائي الجيد لكليتك.
وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليك أهم الخضراوات الواجب تناولها لصحة الكلى:
- القرنبيط
القرنبيط هو من الخضراوات التي تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، ويتميز باحتوائه على حمض الفوليك والألياف التي تساعد على تنظف الكلى وتقويها.
كما أن القرنبيط من الخضراوات منخفضة البوتاسيوم يمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.
اقرأ أيضًا: بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى
السبانخ
يعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لـ فيتامين أ، وهو مطلوب لإنتاج أنسجة طلائية صحية، والتي تبطن أنابيب الترشيح الصغيرة داخل الكلى والمسالك البولية، وتتضمن وظيفة هذه الأنسجة الإفراز والامتصاص الانتقائي والحماية والنقل عبر الخلايا والاستشعار.
البصل
هو أحد الخضراوات المعبئة بمركبات الكبريت والفلافانويد، يحتوي البصل على مادة كيرسيتين، وهو مضاد قوي للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي من العديد من السرطانات، كما أن البصل يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين، مما يعزز صحة الكلى.