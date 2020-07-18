لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليك أهم الخضراوات الواجب تناولها لصحة الكلى:

- القرنبيط

القرنبيط هو من الخضراوات التي تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، ويتميز باحتوائه على حمض الفوليك والألياف التي تساعد على تنظف الكلى وتقويها.









كما أن القرنبيط من الخضراوات منخفضة البوتاسيوم يمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.















