AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

السبت 18/يوليه/2020 - 09:30 ص
الكلى
الكلى
Advertisements
نهى هجرس
الكلى من أهم الأعضاء الأساسية في جسمك، حيث تعمل على إزالة الفضلات من الدم وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، لذلك من أجل الحفاظ على عمل الكليتين بسلاسة، يجب عليك تضمين الخضار في نظامك الغذائي الجيد لكليتك.


وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليك أهم الخضراوات الواجب تناولها لصحة الكلى:


- القرنبيط 
القرنبيط هو من الخضراوات التي تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، ويتميز باحتوائه على حمض الفوليك والألياف التي تساعد على تنظف الكلى وتقويها.


كما أن القرنبيط من الخضراوات منخفضة البوتاسيوم يمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.




السبانخ 
يعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لـ فيتامين أ، وهو مطلوب لإنتاج أنسجة طلائية صحية، والتي تبطن أنابيب الترشيح الصغيرة داخل الكلى والمسالك البولية، وتتضمن وظيفة هذه الأنسجة الإفراز والامتصاص الانتقائي والحماية والنقل عبر الخلايا والاستشعار.


البصل 
هو أحد الخضراوات المعبئة بمركبات الكبريت والفلافانويد، يحتوي البصل على مادة كيرسيتين، وهو مضاد قوي للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي من العديد من السرطانات، كما أن البصل يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين، مما يعزز صحة الكلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الثلاجة.. 10 أغذية نباتية لزيادة مستويات الطاقة

صحة الجهاز الهضمى وحرق الدهون.. 6 أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى

ترشيحاتنا

بلطجية يسحلون سيدة ويسرقون سيارتها الفارهة.. فيديو

الأهلى الأفضل فنيا.. صحفي تونسي: بن شرقى يزيد من حظوظ الزمالك أمام الرجاء.. فيديو

كلب ينجو من الموت بأعجوبة بعد ضربه وربطه في كيس وإلقائه في النهر ..صور

قضايا النجوم الزوجية.. شيما تفضح لاعب الأهلي السابق.. وعبير بيبرس تقتل زوجها

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

أسعار الذهب اليوم

AdvertisementS

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

أشرف زكي يتدخل لمنع التشهير بـ عبد الرحمن أبو زهرة.. تفاصيل

بسبب سيلفي مفاجئ بكاميرا ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يتصدر ترند جوجل

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

الشهيدة رقم 121.. حكاية الدكتورة وسام الديب حاربت لعلاج العقم وقتلها كورونا

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكلى.. 3 أنواع من الخضار تعجل شفاءك

بتصميم خيالي.. مواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 ..صور

منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول البرتقال