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تهدد حياتك .. إشارات تنذرك بضعف كفاءة الكلى .. مشروبات للتنظيف .. أعراض الإصابة بالحصوات .. وأطعمة تجنبها للصحة العامة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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رشا عوني
- اعراض حصوات الكلى 
- مشروبات صحية للكلى وتنظيفها 
- اشارات تخبرك بعدم عمل الكلي بشكل صحيح 
- اطعمة ضارة بصحة الكلى 


أمراض الكلى من أكثر المشاكل الشائعة والمنتشرة بين الكبار والشباب ايضا بدءًا من كفاءة عمل الكلى وحتى تكون الأملاح وحصوات الكلى ، وتنتهي بالفشل الكلوي ، وأغلبية مشاكل الكلى تعود بالأساس لعادات غذائية خاطئة خاصة، الكلى تلعب دورًا في جسم الإنسام حيث تقوم بتنقية الدم من السموم ، والتخلص من الفضلات عن طرق إدرار البول لذا الأمر يحتاج للعناية جيدًا بالنظام الغذائي والاهتمام بصحة الكلى وشرب الماء بشكل مستمر طيلة اليوم . 


وحول مشاكل الكلى ، نستعرض بعض الأزمات التي يعاني منها الكثير فيما يخص الكلى في السطور التالية .. 



1- الشعور بألم شديد في أحد جوانب الظهر من الخلف
2- الشعور بألم يمتد لأسفل البطن 
3- صعوبة في التبول 
4- مغص شديد ومتكرر 
5-الشعور بألم وحرقة عند التبول 
6-تغيير لون البول
7- يمكن أن تلاحظ وجود دم مع البول 
8- قد تتسبب في حدوث قئ وغثيان . 

ثانيًا مشروبات تنظيف الكلى : 

1- البقدونس المغلي
قم بغلي كوب من الماء ثم ارفعه من على النار ثم أضف له أعواد البقدونس الطازج وغطي الكوب وتناوله  بصورة يومية 


2- العصير الاخضر

في الخلاط يتم خلط حزمة بقدونس مع حزمة كزبره مع نصف خيارة مقشرة وعصير ليمونة مع نصف كوب ماء وشرب الخليط بشكل مستمر، فهو ينظف الكلى و الكبد . 


3- ديتوكس الماء السهل


قم بتقطيع شرائح الليمون مع أعواد النعناع الطازج وشرائح الخيار و أضفها إلى لتر ماء واتركه طوال الليل ، ثم ابدأ بالشرب منه في اليوم التالي على مدار اليوم . 


ثالثا أطعمة تضر بصحة الكلى : 

 بعض الأطعمة يمكن أن تضر  بصحة الكلى بهم وتؤثر على عملهم الطبيعي إذا تم تناولها بكثرة وفقا لموقع  Bright Side : 

1. الأفوكادو:

 تناول الكثير منه قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.

2. اللحوم:

تناول الكثير من اللحوم قد يسبب مشاكل في الكلى لأنه من الصعب جدًا استقلاب البروتينات الحيوانية ، مما يجعل التخلص من الفضلات عبئًا على الكلى.


3. الملح:

للحفاظ على صحة الكلى ، يمكنك التوقف عن تناول أطباق الشوربة المعلبة أو الخضار والبيتزا المجمدة وتوابل السلطة ، لأنها عادة ما تحتوي على الكثير من الملح.


4. الموز:

يحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين لا تعمل الكلى بشكل صحيح.


5. منتجات الألبان:

على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، إلا أن الإفراط في تناول الحليب واللبن والجبن قد يسبب ضررًا أكثر من النفع. ويمكن أن يحدث هذا بسبب الكمية العالية من الفوسفور الموجود في هذه الأطعمة التي قد تسبب ضغطًا على الكلى.


رابعًا إشارات تدل على أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح : 


اضطراب النوم:


عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فهذا يعني أن السموم لا يمكنها الخروج من الجسم عن طريق البول والبقاء في الدم. زيادة مستوى السموم يجعل من الصعب النوم. لهذا السبب عندما تحصل على قسط أقل من النوم، فإنك تزيد من فرص انخفاض وظائف الكلى.

الصداع والتعب والضعف العام:

تعمل الكليتان على تحويل فيتامين د في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى Erythropoietin (EPO). يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها تنتج كمية أقل من EPO. يؤدي انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين) إلى الإرهاق السريع لعضلاتك ودماغك.


وجود جلد جاف:

تقوم الكليتان الصحيتان بعمل هائل عن طريق إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في جسمك. تشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.


رائحة الفم الكريهة:


عندما تتراكم الفضلات في الدم، يتغير مذاق الطعام ويترك مذاقًا معدنيًا في فمك. 


رائحة الفم الكريهة هي علامة أخرى على وجود الكثير من السموم والتلوث في مجرى الدم. علاوة على ذلك، قد تتوقف عن الرغبة في اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير الصحي.
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