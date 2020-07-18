تهدد حياتك.. تعرف على أهم أسباب وأعراض حصوات الكلى.. وأبرز طرق العلاج

اسباب الإصابة بحصوات الكلى أعراض الإصابة بحصوات الكلى علاج حصوات الكلى

نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة اخرى





حصوات الكلى هي واحدة من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعًا، وتؤثر على عدد كبير من الأشخاص، وتشمل أعراض المرض ألمًا شديدًا، وهناك عدة أنواع من حصوات الكلى ، ولكن أكثرها شيوعًا هو أكسالات الكالسيوم، كما يُعد الافتقار إلى النشاط البدني والعادات الغذائية والاحترار العالمي السبب الرئيسي وراء تزايد حالات حصوات الكلى.





وكشف موقع "boldsky" عن أسباب، وأبرز طرق العلاج لحصوات الكلى، خصوصا وأنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى ، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة.





علم الوراثة : من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة، علاوة على ذلك ، إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية.





الجفاف : قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى ، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه ، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت.





النظام الغذائي غير المتوازن: قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.





السمنة : الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) هم أيضًا عرضة لهذا المرض.





بصرف النظر عن هذه العوامل الرئيسية ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية مثل جراحة المجازة المعدية ، وحركة الأمعاء الالتهابية ، والإسهال ، والتهاب المسالك البولية ، وسيسترينيا ، وفرط نشاط جارات الدرق إلى زيادة مستوى الحجارة المسببة للمعادن في البول.





من السهل علاج حصوات الكلى الصغيرة ولا تظهر عليها أي أعراض رئيسية، قد تشعر بألم خفيف في أسفل البطن.





يساعد شرب 2 لتر من الماء كل يوم يساعد فى التخلص من حصوات الكلى من الجهاز البولي عن طريق البول، وفي بعض الحالات يصف الأطباء أنواعًا مختلفة من الأدوية التى تساعد على استرخاء العضلات.









أعراض حصوات الكلى

يعاني الكثير من حصوات الكلى التي لا يتم اكتشافها بشكل فوري، لكن بعد فترة من تكون الحصوات وزيادة حجمها تبدأ بعض الأعراض في الظهور لتنذرك بوجود مشكلة ما في الكلى تستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل للإطمئنان على صحة الكلى .



حصوات الكلى قد تحدث نتيجة قلة شرب الماء ، وتناول الأكلات الجاهزة السريعة بشكل مفرط ، مع الإفراط في تناول الأملاح والمشروبات الغازية ،مما يسبب تراكم الأملاح على الكلى ثم تبدأن في تكوين الحصوات .



أعراض الإصابة بحصوات الكلى بحسب موقع thehealthy :

1- الشعور بألم شديد في أحد جوانب الظهر من الخلف 2- الشعور بألم يمتد لأسفل البطن 3- صعوبة في التبول 4- مغص شديد ومتكرر 5-الشعور بألم وحرقة عند التبول 6-تغيير لون البول 7- يمكن أن تلاحظ وجود دم مع البول 8- قد تتسبب في حدوث قئ وغثيان .













علاج حصوات الكلى

الكلى من أهم الأعضاء الأساسية في جسمك، حيث تعمل على إزالة الفضلات من الدم وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، لذلك من أجل الحفاظ على عمل الكليتين بسلاسة، يجب عليك تضمين الخضار في نظامك الغذائي الجيد لكليتك.





وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليك أهم الخضراوات الواجب تناولها لصحة الكلى:



- القرنبيط القرنبيط هو من الخضراوات التي تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، ويتميز باحتوائه على حمض الفوليك والألياف التي تساعد على تنظف الكلى وتقويها.



كما أن القرنبيط من الخضراوات منخفضة البوتاسيوم يمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.



السبانخ يعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لـ فيتامين أ، وهو مطلوب لإنتاج أنسجة طلائية صحية، والتي تبطن أنابيب الترشيح الصغيرة داخل الكلى والمسالك البولية، وتتضمن وظيفة هذه الأنسجة الإفراز والامتصاص الانتقائي والحماية والنقل عبر الخلايا والاستشعار.



البصل هو أحد الخضراوات المعبئة بمركبات الكبريت والفلافانويد، يحتوي البصل على مادة كيرسيتين، وهو مضاد قوي للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي من العديد من السرطانات، كما أن البصل يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين، مما يعزز صحة الكلى









نصائح لمنع الإصابة بحصوات الكلى مرة أخرى