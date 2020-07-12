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مرأة

أبرزها الجفاف.. 4 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بحصوات الكلى

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:31 م
حصوات الكلى
حصوات الكلى
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نهى هجرس
حصوات الكلى هي واحدة من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعًا، وتؤثر على عدد كبير من الأشخاص، وتشمل أعراض المرض ألمًا شديدًا، وهناك عدة أنواع من حصوات الكلى ، ولكن أكثرها شيوعًا هو أكسالات الكالسيوم، كما يُعد الافتقار إلى النشاط البدني والعادات الغذائية والاحترار العالمي السبب الرئيسي وراء تزايد حالات حصوات الكلى.

وكشف موقع "boldsky" عن أسباب، وأبرز طرق العلاج لحصوات الكلى، خصوصا وأنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى ، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة.


علم الوراثة : من المرجح أن تصاب بـ حصوات الكلى إذا عانى أحد أفراد عائلتك من هذه المشكلة، علاوة على ذلك ، إذا كان لديك بالفعل حصوات في الكلى مرة واحدة ، فإن فرص الحصول عليها مرة أخرى مرتفعة للغاية.

الجفاف : قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه ، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت.

النظام الغذائي غير المتوازن: قد يزيد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والصوديوم والسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى.

السمنة : الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) هم أيضًا عرضة لهذا المرض.

بصرف النظر عن هذه العوامل الرئيسية ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية مثل جراحة المجازة المعدية ، وحركة الأمعاء الالتهابية ، والإسهال ، والتهاب المسالك البولية ، وسيسترينيا ، وفرط نشاط جارات الدرق إلى زيادة مستوى الحجارة المسببة للمعادن في البول.

من السهل علاج حصوات الكلى الصغيرة ولا تظهر عليها أي أعراض رئيسية، قد تشعر بألم خفيف في أسفل البطن.

يساعد شرب 2 لتر من الماء كل يوم يساعد فى التخلص من حصوات الكلى من الجهاز البولي عن طريق البول، وفي بعض الحالات يصف الأطباء أنواعًا مختلفة من الأدوية التى تساعد على استرخاء العضلات.
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