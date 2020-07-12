أبرزها الجفاف.. 4 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بحصوات الكلى

وكشف موقع "boldsky" عن أسباب، وأبرز طرق العلاج لحصوات الكلى، خصوصا وأنه لا يوجد سبب محدد لتكوين حصوات الكلى ، وقد يختلف باختلاف عوامل الخدمة.

بصرف النظر عن هذه العوامل الرئيسية ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية مثل جراحة المجازة المعدية ، وحركة الأمعاء الالتهابية ، والإسهال ، والتهاب المسالك البولية ، وسيسترينيا ، وفرط نشاط جارات الدرق إلى زيادة مستوى الحجارة المسببة للمعادن في البول.

بصرف النظر عن هذه العوامل الرئيسية ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية مثل جراحة المجازة المعدية ، وحركة الأمعاء الالتهابية ، والإسهال ، والتهاب المسالك البولية ، وسيسترينيا ، وفرط نشاط جارات الدرق إلى زيادة مستوى الحجارة المسببة للمعادن في البول.

الجفاف : قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه ، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت.

الجفاف : قد يؤدي نقص كمية كافية من الماء في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات في الكلى، يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تركيز البول وزيادة كمية المعادن فيه ، والتي تشكل حجرًا بعد فترة من الوقت.

من السهل علاج حصوات الكلى الصغيرة ولا تظهر عليها أي أعراض رئيسية، قد تشعر بألم خفيف في أسفل البطن.



