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أكسالات الكالسيوم سبب رئيسي في تكوين حصوات الكلى.. تفاصيل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:33 م
كيف تتكون حصوات الكلى
كيف تتكون حصوات الكلى .. اليك التفاصيل
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اسماء محمد
تعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة وتحدث نتيجة مجموعة متنوعة من المشاكل لكن أبرزها ترسب نوع معين من الأملاح.

ذكر موقع " webmed" أن ما يقرب من 75 بالمائة من اصابات حصوات الكلى تتكون نتيجة أكسالات الكالسيوم.
 

وتتكون هذه المواد نتيجة التغذية بشكل خاطئ عن طريق الاكثار من الأطعمة التى تحتوى الأكسالات والتي تتفاعل بشكل سريع مع الكالسيوم الموجود في أجسامنا مسببة حصوات الكلى.

ويتزايد تركيز أكسالات الكالسيوم في الجسم بمرور الوقت ويصبح أعلى من المعدل الطبيعي وهنا تبدأ المشكلة حيث لا تستطيع الكلى أن تفرزه بسرعة كافية وتبدأ في التبلور مما يتسبب فى تكوين الحصوات.
 
ولكى تتمكن من حماية نفسك والعيش بأمان حدد الباحثون كمية الأكسالات التى يمكن تناولها يوميا بأمان وتترواح بين 40 إلى 50 مجم يوميًا مع الحد من تناول الملح او الاطعمة المحتوية على صوديوم .

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