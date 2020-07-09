لمرضى الكلى.. احذر تناول مشروب الكاكاو باللبن لهذا السبب

نعلم جميعًا أن صحتنا تعتمد بشكل كبير على الطعام الذي نختار تناوله، لذلك لا يجب أن يكون لذيذًا فحسب، بل جيد أيضًا لأجسادنا، ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يؤدى دمج بعض المواد الغذائية التي نتناولها لمشاكل صحية إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".



كاكاو + لبن

وفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"،

فإن

الكاكاو غني بحمض الأكساليك ، الذي يمنع امتصاص الكالسيوم عندما يقترن بالكالسيوم، يساهم هذا الحمض في تكوين بلورات الأكسالات، وهي سيئة لكليتك بكميات مفرطة بالطبع، لن يضر بك كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة في الأسبوع ب

، ولكن كن حذرًا خاصة إذا كنت تعاني من

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