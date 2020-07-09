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مرأة

لمرضى الكلى.. احذر تناول مشروب الكاكاو باللبن لهذا السبب

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:01 ص
كاكو
كاكو
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لمياء الياسين
نعلم جميعًا أن صحتنا تعتمد بشكل كبير على الطعام الذي نختار تناوله، لذلك لا يجب أن يكون لذيذًا فحسب، بل جيد أيضًا لأجسادنا، ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يؤدى دمج بعض المواد الغذائية التي نتناولها لمشاكل صحية إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".
 كاكاو + لبن

وفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"، فإن الكاكاو غني بحمض الأكساليك ، الذي يمنع امتصاص الكالسيوم عندما يقترن بالكالسيوم، يساهم هذا الحمض في تكوين بلورات الأكسالات، وهي سيئة لكليتك بكميات مفرطة بالطبع، لن يضر بك كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة في الأسبوع  بالكلى ، ولكن كن حذرًا  خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.


وقدم الموقع نصيحة مفادها أن الدهون تعمل على تسهيل امتصاص الأكسالات ، لذلك إذا كنت عرضة لحصوات الكلى ، فقم بعمل الكاكاو بالحليب الخالي من الدسم.
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