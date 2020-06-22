تضر بصحة الكلى.. 5 أطعمة توقفي عن تناولها





.. أعراض تدل على الإصابة بالتهاب الكلى اقرأ أيضا



لهذا السبب إليك بعض الأطعمة يمكن أن تضر بصحة الكلى بهم وتؤثر على عملهم الطبيعي إذا تم تناولها بكثرة وفقا لموقع Bright Side

3. الملح:

4. الموز:

يحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين لا تعمل الكلى بشكل صحيح.

5. منتجات الألبان: