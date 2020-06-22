تضر بصحة الكلى.. 5 أطعمة توقفي عن تناولها

تلعب الكلى دورًا مهمًا جدًا في جسمك - فهي مسؤولة عن إزالة الفضلات عن طريق البول وإنتاج الهرمونات وتصفية السموم والسوائل الزائدة في الدم.
1. الأفوكادو:
تناول الكثير منه قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.
2. اللحوم:
تناول الكثير من اللحوم قد يسبب مشاكل في الكلى لأنه من الصعب جدًا استقلاب البروتينات الحيوانية ، مما يجعل التخلص من الفضلات عبئًا على الكلى.
لهذا السبب إليك بعض الأطعمة يمكن أن تضر بصحة الكلى بهم وتؤثر على عملهم الطبيعي إذا تم تناولها بكثرة وفقا لموقع Bright Side
1. الأفوكادو:
تناول الكثير منه قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.
2. اللحوم:
تناول الكثير من اللحوم قد يسبب مشاكل في الكلى لأنه من الصعب جدًا استقلاب البروتينات الحيوانية ، مما يجعل التخلص من الفضلات عبئًا على الكلى.
3. الملح:للحفاظ على صحة الكلى ، يمكنك التوقف عن تناول أطباق الشوربة المعلبة أو الخضار والبيتزا المجمدة وتوابل السلطة ، لأنها عادة ما تحتوي على الكثير من الملح.
4. الموز:
يحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين لا تعمل الكلى بشكل صحيح.
5. منتجات الألبان:على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، إلا أن الإفراط في تناول الحليب واللبن والجبن قد يسبب ضررًا أكثر من النفع. ويمكن أن يحدث هذا بسبب الكمية العالية من الفوسفور الموجود في هذه الأطعمة التي قد تسبب ضغطًا على الكلى.