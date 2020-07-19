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برلمان

اللجنة العربية بالبرلمان تناقش 4 طلبات إحاطة بحضور وزير الكهرباء

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى إجتماعها اليوم الأحد، أربع طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، والكهرباء، والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وشملت الطلبات كالآتي:

1. مطالبة النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر.

2. أحمد فؤاد أباظة حول مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية في ضوء الربط الكهربائي مع السودان الذي يعد الأكبر بين الدول العربية، والذي يربط مصر مع السودان في تعاون دولي غير مسبوق بمجال الكهرباء.

3. طلب النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن ما تم في الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

4. طلب النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن الخطوات والخطط التي اتخذتها الحكومة يشأن استعداد البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.
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