وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بجولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالإضافة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي.





حيث تفقد صبحي الأعمال الإنشائية التي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من أجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر، حيث شاهد صبحي اعمال رفع كفاءة الصالة وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب مشددًا على الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.





كما قام بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمأن على سير العملية الإنشائية به وتكمله المضمار والأرضيات الخاصة به، ثم توجه لتفقد أرض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمام بأرضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام على أرضه.





وأكد أن إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة.





مضيفًا أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من أجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام على أرض مصر بأفضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الأمم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كأس العالم لليد 2021.