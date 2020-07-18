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أخبار العالم

مقتل شرطي تركي في إطلاق نار بإسطنبول

السبت 18/يوليه/2020 - 03:10 م
مقتل شرطي تركي في
مقتل شرطي تركي في إطلاق نار باسطنبول
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سمر صالح
أعلنت وسائل الإعلام التركية اليوم، السبت، نبأ عاجلا، عن مقتل شرطي تركي في إطلاق نار في العاصمة إسطنبول.

وفي سياق آخر، فضحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في تقرير نشرته أمس، الجمعة، تركيا بأنها أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، إن "تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس".

وأكد التقرير أن المكافآت المالية هي أبرز الدوافع وراء التوجه إلى ليبيا، وليس الاعتبارات الأيديولوجية أو السياسية، مشيرًا إلى أن تركيا كان لها دور رئيسي في تقدم ميليشيات حكومة الوفاق قرب العاصمة طرابلس في مايو الماضي. 


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