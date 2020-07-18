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سيارات

أسباب تجعلك تقوم بشراء سيارة جديدة بدلا من المستعملة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 م
سيارة جديدة
سيارة جديدة
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اشرف عطية
الكثير من محبي السيارات يقعوا في حيرة عند عقد النية على شراء سيارة، حيث يفضل بعض الأشخاص شراء سيارة مستعملة والبعض الأخر يفضل شراء سيارة جديدة و في هذا السياق نطرح عليكم عدد من المزايا التي تجعلك تقوم بشراء سيارة جديدة .

1- الأعطال

من المتعارف أن السيارات الجديدة لا تحتاج إلى إصلاح وصيانة كل فترة مثل السيارات المستعملة، وذلك يرجع لأن الأجزاء الداخلية في السيارات الجديدة تظل فترة طويلة في حالة جيدة قد تصل لعدة سنوات بدون الحاجة لإجراء إصلاح بعكس السيارات المستعملة.

2- الضمان

من المزايا الرائعة في شراء السيارات الجديدة هي طول فترة الضمان بعكس السيارات المستعملة إن وجدت، حيث أنه غالبًا ضمان السيارات الجديدة تكون في حدود 5 سنوات، بعكس المستعملة التي لا يكون لها فترة ضمان، وإن وجدت فإنها لا تزيد عن سنة أو سنتين.

3- تعدد أنظمة الدفع


تتميز السيارات الجديدة بتعدد أنظمة الدفع بها، ويمكن تقسيطها على عدة سنوات، بعكس المستعملة من الصعب تقسيطها، وفي حال إمكانية التقسيط، فإنه قد يمتد لسنة واحدة أو سنتين مع مضاعفة الفائدة.



4- الاختيارات

يتسع مجال الاختيار في السيارات الجديدة بعكس المستعمل، حيث أنه بعد اختيار الطراز الذي تريد شرائه في السيارات الجديدة تستطيع إضافة جنوط أكبر أو تغيير اللون، كما يمكنك اختيار محرك أكبر، وهكذا بعكس السيارات المستعملة سيكون من الصعب إيجاد موديل واحد يحمل كل ما ترغب به.


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