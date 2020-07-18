أسباب تجعلك تقوم بشراء سيارة جديدة بدلا من المستعملة





1- الأعطال



من المتعارف أن السيارات الجديدة لا تحتاج إلى إصلاح وصيانة كل فترة مثل السيارات المستعملة، وذلك يرجع لأن الأجزاء الداخلية في السيارات الجديدة تظل فترة طويلة في حالة جيدة قد تصل لعدة سنوات بدون الحاجة لإجراء إصلاح بعكس السيارات المستعملة.





2- الضمان



3- تعدد أنظمة الدفع





تتميز السيارات الجديدة بتعدد أنظمة الدفع بها، ويمكن تقسيطها على عدة سنوات، بعكس المستعملة من الصعب تقسيطها، وفي حال إمكانية التقسيط، فإنه قد يمتد لسنة واحدة أو سنتين مع مضاعفة الفائدة.









4- الاختيارات

