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سيارات

نصائح هامة يجب اتباعها للحصول على سيارة مستعملة تناسبك.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 01:20 م
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
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اشرف عطية
أصبح من الصعب اختيار سيارة لشرائها وإن كانت مستعملة خصوصا لتنوع الماركات و الانواع وعندما تريد شراء سيارة مستعملة يجب عليك الإلمام الجيد ببعض الأشياء أهمها أن تأخذ في الاعتبار أنه يجب أن يكون الحجم والفئة السعرية من أهم المحددات قبل شراء السيارة إذا كان هذا هو الوقت المناسب لك لشراء سيارة مستعملة في ظل الركود في سوق السيارات وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة .

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة :

1- تحديد الميزانية المتاحة الشراء
في البداية يجب تحديد الميزانية المتاحة للشراء، حتى يتم تقليص أعداد السيارة الموافقة لهذه الميزانية بصورة كبيرة مما يخفض وقت البحث.


2- بداية البحث والسيارة المناسبة
مع تنوع طرازات السيارات بصورة كبيرة، يجب عند بداية البحث اختيار السيارة المناسبة للحالة الإجتماعية والمدينة التي يقيم بها المشتري، فبالتأكيد اختيار الشاب يختلف عن اختيار المتزوج ولديه أطفال، والسيارات المناسبة للمدينة تختلف عن السيارات المناسبة للمناطق الأخرى.


3- إجراء الفحص الفني
من الهام إجراء الفحص الفني على السيارة المراد شرائها، لذا يجب اصطحاب فني متخصص للكشف على السيارة قبل الشراء.


4- تجربة قيادة السيارة
من الهام جدًا تجربة قيادة السيارة قبل الشراء للتأكد من سلامتها واتزانها وتقنياتها ومدى تأقلمه معها، فقد يكون المشتري مقتنعا بسيارة لكن عند تجربتها يجدها غير مريحة له.


5- الخدمات المتاحة بعد البيع
يجب قبل شراء سيارة أن يتأكد المشتري من توافر وكلاء ومراكز صيانة متخصصة لهذا الموديل من السيارات، وأيضًا توفر قطع الغيار بأسعار مناسبة.


6- سهولة إعادة البيع
مع التنوع الكبير في طرازات السيارات، أصبح الأشخاص يحبون تجديد سياراتهم كل فترة، لذا يجب عند شراء سيارة ما أن تكون لديها قبول ورواج في أوساط المجتمع، وذلك تفاديًا للخسارة عند إعادة بيعها.


وفي الفيديو التالي نصائح أخرى يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.
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