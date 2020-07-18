البدوي: الوطنية للصحافة تسعى للاستقرار بإقرار الحافز المقطوع للعاملين بالمؤسسات القومية

أكد مجدي البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تسعى للاستقرار داخل المؤسسات الصحفية بالإعلان عن العلاوة الخاصة مبكرا والتى سيتم صرفها كحافز مقطوع قدرة ١٥٠ جنيها وذلك حتى يتم القضاء على إثارة البلبلة والتفرغ للعمل.





وأضاف البدوى، بأن هناك تنسيقا كاملا ما بين النقابة العامة والهيئة الوطنية من أجل تحقيق مصالح العاملين.



