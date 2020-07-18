نائب يطالب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل المحافظات

طالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر، جاء ذلك تعليقا على افتتاح وزير الزراعة السيد القصير اليوم 6 مزاراع للإنتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة.





وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تعميم مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر يساهم فى سد الفجوة بين المعروض وإحتياجات كل محافظة، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى، مما يجعل لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ولا نضطر للإستيراد من الخارج.





وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: الدولة منحت تسهيلات للشباب للحصول على قروض بشأن مشروعات تسمين البتلو ، إلا أن مشروع المزارع الكبيرة يعتبر أفضل بكثير من الإنتاج الفردى.



