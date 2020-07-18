AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل المحافظات

السبت 18/يوليه/2020 - 05:56 م
الإنتاج الحيوانى
الإنتاج الحيوانى
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر، جاء ذلك تعليقا على افتتاح وزير الزراعة السيد القصير اليوم 6 مزاراع للإنتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة.

وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تعميم مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر يساهم فى سد الفجوة بين المعروض وإحتياجات كل محافظة، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى، مما يجعل لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ولا نضطر للإستيراد من الخارج.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: الدولة منحت تسهيلات للشباب للحصول على قروض بشأن مشروعات تسمين البتلو ، إلا أن مشروع المزارع الكبيرة يعتبر أفضل بكثير من الإنتاج الفردى.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، افتتحوا اليوم 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.

وأكد السيد القصير أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير لرفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.

وأكد أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة من وادى النطرون: نتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى لتقليل استيراد اللحوم الحمراء

خير بلدنا.. وزير الزراعة من وادي النطرون والنوبارية: التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لسد فجوة اللحوم الحمراء.. ومزارع الشباب لإنتاج الفاكهة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر العملة الأجنبية.. فيديو وصور

القليوبية تطلق أكبر حملة لحماية الثروة الحيوانية في الوحدات البيطرية

التمويل في شكل أفراد.. البنك المركزي يوافق على تسهيلات لصغار المزارعين ومربي الماشية والدواجن

موزعة على 4 محافظات..افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني السبت المقبل

لافتتاح 6 مزارع.. وزير الزراعة يصل إلى محافظة البحيرة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

طبيبة بيطرية تفتتح عيادة لعلاج أمراض السمنة بالمنيا

بعد هزيمة برينتفورد.. ليدز يونايتد بطلا لـ التشامبيونشيب.. وفرصة ذهبية لـ حجازي ورفاقه

شاهد.. 10 صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز