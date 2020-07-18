نائب يطالب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل المحافظات

طالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بضرورة تعميم تجربة مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر، جاء ذلك تعليقا على افتتاح وزير الزراعة السيد القصير اليوم 6 مزاراع للإنتاج الحيوانى فى محافظة البحيرة.
وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تعميم مزارع الإنتاج الحيوانى فى كل محافظات مصر يساهم فى سد الفجوة بين المعروض وإحتياجات كل محافظة، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى، مما يجعل لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ولا نضطر للإستيراد من الخارج.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: الدولة منحت تسهيلات للشباب للحصول على قروض بشأن مشروعات تسمين البتلو ، إلا أن مشروع المزارع الكبيرة يعتبر أفضل بكثير من الإنتاج الفردى.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، افتتحوا اليوم 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.
وأكد السيد القصير أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير لرفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.
وأكد أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.