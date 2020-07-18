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محافظات

تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 07:28 م
مبادرة شباب بورسعيد
مبادرة شباب بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى

دشن مجلس الشباب المصري للتنمية ببورسعيد، غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020، وحث المواطنين علي المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

من جانبه قال محمد سيف - مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إنه تم تكليف المهندسة سالي علي كرئيس لغرفة العمليات، والإعلامي محمد سليمان كمتحدث رسمي للغرفة.

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وأوضح "سيف"، أن غرفة العمليات ستقوم بمتابعة كافة الفعاليات الخاصة بالمجلس خلال الفترة القادمة لاسيما بعد إغلاق باب الترشح لمجلس الشيوخ المصري ببورسعيد والإعلان عن الكشف المبدئي بترشح 12 شخصا علي المقعد الفردي، فيما تقدم مرشح وحيد بقائمة التحالف عن 7 محافظات من بينهم بورسعيد.


وأكد مسئول قطاع القناة بالمجلس، أنه سيتم إجراء عدة فعاليات خلال الأيام القادمة لحث الناخبين علي المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ والاستحقاقات القادمة، وتعظيم هذا الدور الوطني، وأيضا التعريف بمجلس الشيوخ واختصاصاته.

تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
تدشين غرفة عمليات "الشباب المصري" ببورسعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
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