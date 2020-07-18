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محافظات

شدد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركات السفر بين المحافظات

السبت 18/يوليه/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت مسؤولى شركات السفر بين المحافظات، وهي شركات جو باص وغرب الدلتا وشرق الدلتا ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد أخر تطورات العمل داخل شركات السفر بين المحافظات ، وذلك بعد انضمام شركة جو باص حديثا لمنظومة النقل البرى بين المحافظات لتنوع الخدمات المقدمة أمام المواطنين،مشدد خلال اللقاء على أهمية تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة لهم وذلك فى إطار الارتقاء بخدمات النقل والمواصلات المقدمة .


وأكد المحافظ أن المحافظة وفرت مكان متميز للشركات فى ميناء بورسعيد البري ولابد من تقديم خدمة تليق بالمكان، وأن هناك شركة لإدارة الميناء وصيانته ونظافته وأمنه ، لافتا إلى أن الميناء البرى الجديد سيشمل كافة وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين ، كونه مصمم على أعلى طراز.

وأكد على تقديم كافة الدعم لشركات النقل بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمة المواطن تماشيا مع التنمية الحالية على كافة الأصعدة.
شدد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركات السفر بين المحافظات
شدد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركات السفر بين المحافظات
شدد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.. محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركات السفر بين المحافظات
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