محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ، للحديث حول عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز بالتعاون بين محافظة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس .





وفى مستهل اللقاء ، أشاد اللواء عادل الغضبان ، بالدور المجتمعى لهيئة قناة السويس ، و تعاونها المثمر مع المحافظة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة ، مؤكدا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسى فى تقديم الدعم للمحافظة فيما يخص إنشاء السوق الحضارى الجديد فى مدينة بورفؤاد ، والذى يعد طفرة فى مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالى مدينة بورفؤاد .







