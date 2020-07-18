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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

السبت 18/يوليه/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ، للحديث حول عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز بالتعاون بين محافظة بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس .

وفى مستهل اللقاء ، أشاد اللواء عادل الغضبان ، بالدور المجتمعى لهيئة قناة السويس ، و تعاونها المثمر مع المحافظة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة ، مؤكدا أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسى فى تقديم الدعم للمحافظة فيما يخص إنشاء السوق الحضارى الجديد فى مدينة بورفؤاد ، والذى يعد طفرة فى مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالى مدينة بورفؤاد .


ومن جانبه ، أعرب الفريق اسامة ربيع عن فخره بمجمل الانجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسى ، مؤكدا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة المستدامة فى كافة القطاعات ، لافتا أن هيئة قناة السويس ترحب بكافة أوجه التعاون  مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على ارض المحافظة .
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس
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