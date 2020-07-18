حاولت والدتها قتلها وتحدت زوجة كنيدي وباعت سيارتها بنصف مليون دولار.. محطات في حياة نجمة الإغراء مارلين مونرو.. صور

مارلين مونرو الإغراء على أبوه.. تلك الأغنية التي قدمتها المطربة بوسي في فيلم الحرب العالمية الثالثة عندما تقمصت شخصية "مارلين" التي اتصفت بالملامح الهادئة وأحمر الشفاه الصارخ والشعر الأصفر القصير والفساتين المكشوفة حتى أصبحت أيقونة للإغراء في العالم بأجمعه و نجمة هوليوود





مارلين .. كانت ومازالت رمزًا للأنوثة والجمال، واستطاعت برقتها خطف قلوب الرجال من بينهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق الراحل جون كنيدي.









كانت مونرو تهوى القيادة وانعكس ذلك على شخصيتها من خلال اقتنائها للعديد من السيارات الفارهة، لذلك نقدم في السطور التالية أبرز الأسرار والحكايات والخلافات التي كانت تدور حول نجمة الإغراء مارلين مونرو..









طفولة مشردة





لم تنعم مارلين بحياة هادئة في طفولتها، فمنذ نعومة أظافرها وهي تعيش طفولة مريرة بسبب انفصال والديها عنها وتركها في دار أيتام، خصوصًا أن والدتها كانت تعاني اضطرابات نفسية وتم وضعها في مستشفى للأمراض العقلية، بعدما ساءت حالتها وحاولت قتل ابنتها مارلين من خلال خنقها بالوسادة أثناء نومها.













الشهرة والأضواء





بفضل صوتها العذب واحساسها، أصبحت مونرو من أكثر نجوم العالم إثارة للإعجاب، بعدما اكتشفها مصور فوتوغرافي، عام 1946 وكانت عارضة أزياء ناجحة، واتسمت ملامحها بالخمول مما أثار غضب النجمات والفنانات.









علاقات عاطفية





تميزت مارلين مونرو بالعلاقات العاطفية المتعددة وعن أبرز العلاقات كانت مع الرئيس الامريكي الراحل جون كنيدي، الأمر الذي استدعى غضب عائلة كنيدي بالكامل، دون وجه استثناء، من بينهم زوجته جاكي كنيدي، خصوصًا بعدما صرحت مارلين مونرو بأنها سوف بأنها تتزوج من زوجها جون ، وجاء ذلك في حفل بالبيت الأبيض في عيد ميلاده يوم 19 مايو من عام 1962 ، ، ومنعت بعدها من دخول البيت الأبيض.









سيارة بنصف مليون دولار





كانت نجمة الاغراء الأمريكية واسطورة هوليوود مارلين مونرو تهوى القيادة واقتنت العديد من السيارات، وحصلت على سيارة فورد ثندربيرد 1955 هدية من ميلتون جرين تتميز السيارة المكشوفة بلونها الأسود الداكن وجلد مقاعدها الأبيض. أمّا سرعتها فهي 225 حصانًا كما أنها مزودة بمحرك V-8 وتبلغ سرعتها القصوى 113mph كما عُثر أيضًا على سندات ملكية السيارة.









امتلكت مارلين هذه السيارة لمدة 6 سنوات ثم قامت بإهدائها لجيسون ستراسبيرج الذي كان مدرب التمثيل لمارلين في عيد ميلاده وذلك قبل وفاتها بفترة قصيرة.









تم بيع سيارتها المفضلة فورد موديل 1955 في مزاد علني بمبلغ 490000 دولار لتقترب من السعر التقديري الذي وضع لها من قبل شركة Julien's Auctions الأمريكية للمزادات، الذي بلغ نصف مليون دولار، وذلك نظرًا إلى كون السيارة في حالة ممتازة مع خارجية سوداء وداخلية تدمج بين الأبيض والأسود، اضافة الى عجلات كلاسيكية مهيبة وسقف أسود قابل للطي، وظهرت مارلين بتلك السيارة في أكثر من مناسبة لتحيي الصحفيين والجمهور.











