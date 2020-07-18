عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

أكدت الحاجه "فاطمة محمد السيد الجمال" شقيقه الاستاذ محمد جمال والمشهور اعلاميا بـ المدرس العائد من الموت ان شقيقها تغيب منذ حوالي سبعه اشهر عن المنزل وكان يعاني من مرض نفسي وكان دائم التغيب عن المنزل ولكن هذه المره كانت فتره الغياب اكثر من المعتاد .





وأضافت انهم قاموا بالبحث في المستشفيات والاقسام الشرطيه ولكن دون جدوي ولكن في أحد الأيام ورد اليهم اتصال هاتفي من اداره مستشفى الاحرار التعليمي يفيد بالعثور على جثه تشبه ملامح شقيقهم المتغيب.





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وبالفعل توجه أهل "محمد " الى مشرحة المستشفى من اجل استلام الجثمان وتبين ان الجثه شديدة الشبه بشقيقهم وبالفعل استلموا الجثه وقاموا بدفنها يوم 27 مارس الماضي وأمس وتحديدا في الساعات الاولى من صباح اليوم ظهر شقيقه وعاد اليه مره اخرى على قيد الحياه وسط حالة من الذهول التي سيطرت على جميع اهالي القريه وكانت شقيقته خائفة ومذهولة فور رؤيته وسعيدة في نفس الوقت".

واختتمت الحاج عايده مطالبه المسؤولين بضروره المساعده في ايداع شقيقيهم احد مستشفيات الصحه النفسيه و المساهمه في علاجه.

فيما حصل موقع صدى البلد الاخباري على صوره المدرس العائد من الموت المقيم بقريه كفر الحصر التابعه مركز مدينه الزقازيق محافظه الشرقيه وذلك قبل اصابته بمرض نفسي.