بعد 4 شهور من دفنه.. قرار جديد من النيابة في واقعة الميت الحي بالشرقية

وقررت النيابة أخذ العينات اللازمة لتحليلها والتأكد من انه الشخص المقصود.

كان أهالي قرية كفر الحصر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عثروا علي محمد محمد السيد بعد دفنه بشهور في مقابر كفر الحصر وسط حالة من الذهول من أهالي القرية.





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واكدت مني أحمد، من أهالي القرية لـ"صدي البلد"، أنه تم العثور علي "محمد محمد السيد الجمال" بمقابر قرية كفر الحصر بعد شهور تقريبا من دفنه وسط حالة من الدهشة التي سادت بين أهالي القرية.





وأضافت "مني" أن مجموعة من أهالي القرية عثروا علي "محمد الجمال" مدرس، وكان يعاني من حالة نفسية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وترك منزل الأسرة حيث إنه متزوج ولديه أبناء، ثم عاد مجددا، ثم اختفي مرة أخرى لمدة تقارب 9 أشهر أو 8 أشهر؛ إلي أن ورد إلي أسرته اتصال هاتفي يفيد بالعثور علي جثة لشخص مجهول الهوية وربما يكون نجلهم.





وأشارت إلى أنه بالفعل توجهت أسرته إلى مستشفي الأحرار التعليمي وتبين أن الجثة تشبه نجلهم، ولكن بها بعض التغييرات مما سبب انقسام هل هو نجلهم أم لا، وتم أخذ عينة للطب الشرعي لتحليلها وتم دفن الجثة ولم تظهر النتيجة إلي الآن.





وأكدت أنه تم دفن الجثة في شهر مارس الماضي إلى أن عثر الأهالي علي "محمد" حي داخل المقابر، وتم التواصل مع أسرته وجارٍ إخطار الأجهزة الأمنية .