نوريتش سيتي يسقط بـ 9 لاعبين أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق بيرنلي، على مضيفه، نوريتش سيتي، بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 27، قبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم كريس وود، بهدف لـ"بيرنلي" في الدقيقة 50، ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله "بن جودفري" لاعب نوريتش، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 80.
ولعب نوريتش، أوقاتا كثيرة من المباراة، بـ9 لاعبين، بعد طرد إميليانو بوينديا في الدقيقة 35، وجوزيب دراميتش في الدقيقة 48.
ورفع الفوز ترتيب بيرنلي، أعلى من أرسنال، في المركز التاسع، برصيد 54 نقطة، من 37 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز السادس الذي خاض مباراة أقل.