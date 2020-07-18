نوريتش سيتي يسقط بـ 9 لاعبين أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق بيرنلي، على مضيفه ، نوريتش سيتي ، بهدفين دون رد، اليوم السبت ، ضمن الجولة الـ 27، قبل الأخيرة ، من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقدم كريس وود ، بهدف لـ"بيرنلي" في الدقيقة 50، ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله "بن جودفري" لاعب نوريتش ، بالخطأ في مرماه ، في الدقيقة 80.

ولعب نوريتش ، أوقاتا كثيرة من المباراة ، بـ9 لاعبين، بعد طرد إميليانو بوينديا في الدقيقة 35 ، وجوزيب دراميتش في الدقيقة 48.



