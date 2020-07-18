آرسنال يتقدم بهدف أوباميانج على مان سيتي في الشوط الأول من نصف نهائي كأس الاتحاد

أنهي فريق آرسنال الشوط الأول متقدما على نظيره مانشستر سيتي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على أرضية ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.









وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 19، من كرة عرضية رائعة من نيكولاس بيبي من جهة اليمين قابلها أوباميانج بتسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.





ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز في لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مباراة النهائي على ستاد ويمبلي.









وتذاع مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالى.



وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، وواكر، جارسيا، لابورت، ميندي، جوندوجان، دافيد سيلفا، دي بروين، محرز، جيسوس، ستيرلينج.









وتكون تشكيل آرسنال من: مارتينيز، موستافي، دافيد لويز، تيرني، بيليرين، كيبايوس، تشاكا، ميتلاند نيلز، بيبي، لاكازيت، أوباميانج.







