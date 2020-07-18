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حوادث

غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ.. رئيس الوطنية للانتخابات: 912 مرشحًا تقدموا للعضوية.. بدء المراجعة وإعلان القائمة المبدئية غدًا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:37 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد وعمرو خليفة.
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، ان حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى وصلت إلى 912 مرشحًا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

 وأشار إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.
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