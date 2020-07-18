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محافظات

تعرف على أسماء مرشحى الشيوخ النهائية بدمياط

السبت 18/يوليه/2020 - 11:20 م
محكمة دمياط
محكمة دمياط
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زينب الزغبي

سجلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة دمياط الابتدائية ، 18 مرشحا من أبناء محافظة دمياط، لانتخابات مجلس الشيوخ ، بعد فحص أوراقهم من قبل لجنة الفحص بالمحكمة.


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وأكد المستشار محمد جمعة محمد، رئيس محكمة دمياط الابتدائية ان يوم السبت قد اغلق تلقي تقديم الطلبات بتسجيل 18 مرشحا ،حيث أن التقديم تم وفق شروط وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه من المقرر إعلان كشوف أسماء المرشحين غدًا، تمهيدًا لبدء فترة الطعون.


وفيما يلي اسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط 


- وليد صلاح التمام رمز السلم مرشح حزب مستقبل وطن ، احمد عيد الشافي البلشي رمز القلم مرشح حزب مستقبل وطن ، الدكتورة نجلاء محمود احمد مرشح اتحاد المحليات ، الدكتور محمود محمد المزين رمز الفانوس مرشح حزب النور ، محمد سعد الدمياطي مستقل ، كمال محمد النعناعي مستقل ، شادي محمد أبو عوف رمز الصقر مستقل ، وفيق صدقي اللبان رمز السهم مستقل ، الدكتور مجدي المعصراوي رمز الماسه مستقل ، احمد مختار الحفناوي رمز الطائره مستقل ، حسين سعد حسين رمز التمساح مستقل ،السيد سليمان الراعي رمز الكف مستقل ، اللواء هشام حفناوى سيد علي مرشح حزب الحركة الوطنية ، وحيد عبد القادر متولي رمز الجبل مرشح حزب مصر بلدي ، حمدي عبد المجيد شلبي رمز النمر مرشح حزب الحركة الوطنية ، المهندس محمد سليمان عفيفي رمز التاج مرشح حزب حماة وطن ، محمد أحمد الحفناوي رمز البندقية مستقل ، ابراهيم موسى صقر رمز المدفع مستقل

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